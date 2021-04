DJ Brinkhaus pocht bei Kanzlerkandidaten-Frage auf Mitsprache der Fraktion

BERLIN (Dow Jones)--Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) hat bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten der CDU/CSU eine Mitsprache seiner Fraktion gefordert. Viele Abgeordnete kandidierten wieder in ihren Wahlkreisen "und die wollen mitreden", sagte Brinkhaus im Deutschlandfunk. "Es wäre schon richtig, auch angesichts der Betroffenheit von den 245 Kolleginnen und Kollegen, dass die Bundestagsfraktion in diese Entscheidung mit eingebunden wird."

In die Frage müssten auch die jeweiligen Präsidien und Landesverbände der Schwesterparteien einbezogen werden, betonte der CDU-Politiker. "Es geht auch nur, wenn wir einen breiten Konsens kriegen." Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder hatten angekündigt, die Kandidatur unter sich zwischen Ostern und Pfingsten festzulegen.

Zugleich verteidigte Brinkhaus die schlechten Umfragewerte für CDU-Chef Laschet. Es sei falsch, die Entscheidung rein an Umfragen zu orientieren. Wichtig sei "auch mal zu schauen, wer in der langen Linie dann auch entsprechend am besten zur Programmatik der Union passt". Auf die Frage nach einer Kandidatur seiner Person bestätigte Brinkhaus, dass sein Name "da hin und wieder genannt" werde. "Aber jetzt haben wir erstmal zwei Parteivorsitzende und ich denke, die kriegen das auch hin."

Söder selbst erklärte im ZDF-Morgenmagazin, er habe versucht, die CSU "als konstruktiven Faktor zu präsentieren". Zugleich seien Laschet und er entschlossen, die Union "so stark wie möglich, so geschlossen wie möglich" voranzubringen.

