DJ Lohnbetriebe und mittelständische Wirtschaft können Produktionsstandort durch Easy Robotic langfristig sichern - Roboterzellen sind Stellhebel, um Kosten in Zerspanung zu senken - auch für kleine Losgrößen in KMU

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Roitham (pts012/07.04.2021/09:15) - Niemand bestreitet die enormen Vorteile, die die Automatisierung in der Serienfertigung mit sich bringt. In viele Bereichen ist heute ohne Roboter keine konkurrenzfähige Produktion mehr möglich. Viele äußere Faktoren wie sinkende Losgrößen, Facharbeitermangel, kürzere Lieferzeiten oder sinkende Preise erschweren das Wirtschaften. Das bedeutet ständig steigende Herausforderungen für Zerspanungsbetriebe. Dabei sind der überregionale Wettbewerb und der Druck auf die Preise besonders herausfordernd. Um die bisher gängigen Argumente von KMU zu entschärfen, nämlich dass Roboterzellen zu teuer, zu unflexibel, zu kompliziert, zu aufwändig wären, hat die PROMOT Automation GmbH eine neue Produktfamilie von standardisierten Roboterzellen entwickelt, die genau diese Anforderungen erfüllen.

Die neuen PROMRO-Roboterzellen bieten Lösungen für die großen Herausforderung in KMU-Zerspanungsbetrieben. Es ist dies die große Varianz der Rahmenbedingungen in der zerspanenden Produktion. Praktisch jedes Unternehmen hat eine andere Aufgabenstellung und andere Prioritäten. Dazu kommt die Forderung nach schnellem Wechsel von einem Los zum nächsten. Und das so einfach, dass jeder Mitarbeiter diesen Loswechsel schnell und sicher erledigen kann. PROMRO-Roboterzellen sind eine gute Antwort auf diese drei Herausforderungen - passend für die konkrete Aufgabenstellung, schnelle Loswechsel und einfache Bedienung durch jeden Werker. Gratis-E-books rund um Easy Robotic unter: https://www.promro.com/

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen Einsatz der perfekt passenden Roboterzelle

Die PROMRO-Roboterzellen können durch vielfältige Wahlmöglichkeiten optimal an die eigenen Bedürfnisse, Werkstücke, Losgrößen, Maschinen, Spannmittel, Materialfluss etc. angepasst werden. "PROMRO-Roboterzellen erlauben durch viele kombinierbare Magazine, Stationen, Sicherheitseinrichtungen und Aufstelloptionen sehr häufig passgenaue Konfiguration. Alles aus dem Standard, mit den Vorteilen von Standardprodukten. Das erhöht unmittelbar den Nutzen und trägt zur Kosteneinsparung bei. Erreicht werden Pausenüberbrückung, Mehrmaschinenbedienung und unbeaufsichtigter Betrieb", so Hubert Pesendorfer, Geschäftsführer der PROMOT Automation GmbH

PROMRO-Roboterzellen sind sehr intuitiv zu bedienen und erfordern minimale Einschulung

PROMRO ermöglicht durch sein innovatives Onepanel-Bedienkonzept schnelles Umrüsten von einem Los zum nächsten und einfache Bedienung in allen Situationen. Die einheitlichen, intuitiv bedienbaren Eingabemasken erfordern nur geringe Einschulung und sind rasch zu erlernen.

Roboter sollen uns Arbeit erleichtern, nicht zusätzliche Arbeit verursachen

PROMOT Automation GmbH stellt seit 40 Jahren Roboteranlagen für Werkzeugmaschinen her und aktuell werden weit mehr als 7.000 Werkzeugmaschinen durch Roboterzellen von Promot beladen. "Oberstes Ziel ist dabei, dass der Roboter als Werkzeug die Mitarbeiter optimal entlastet. Je mehr sich das gesamte Team in der Zerspanung mit der Frage beschäftigt, was zu tun ist, damit der Roboter effizient für uns arbeitet, umso mehr wird die Zahl der produzierten Teile steigen, die Kosten werden sinken und dadurch langfristig der Standort abgesichert. Durch eine individuell perfekt konfigurierte Roboterzelle können die Kosten pro Teil nachweislich dramatisch gesenkt werden", so Hubert Pesendorfer, Geschäftsführer PROMOT Automation GmbH.

PROMRO - Kosten senken beim Zerspanen https://www.promot-automation.com https://www.promro.com/

(Ende)

Aussender: PROMOT Automation GmbH Ansprechpartner: Hubert Pesendorfer Tel.: +43 7613 83000 E-Mail: hubert.pesendorfer@promot.at Website: www.promot-automation.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210407012 ]

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 03:16 ET (07:16 GMT)