FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
G2 TECHNOLOGIES CORP. 1NZ0 CA36260L2012
AB/FROM ONWARDS 07.04.2021 09:30 CET
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G2 TECHNOLOGIES CORP. 1NZ0 CA36260L2012
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