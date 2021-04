Frist! Tausch alter Führerscheine steht an

In Deutschland beginnt bald eine große bürokratische Umtauschaktion. Rund 40 Millionen Menschen müssen ihren Führerschein in ein fälschungssicheres EU-einheitliches Exemplar umtauschen. Dabei gibt es nicht nur Fristen zu beachten.

Auf Deutschlands Führerscheinbesitzer kommt eine große Umtauschwelle zu. Rund 40 Millionen Menschen müssen ihre bisherige Fahrerlaubnis in ein fälschungssicheres Exemplar umtauschen. Die Frist beginnt zwar für die ersten Umtauschaktionen erst im kommenden Jahr, ab Januar 2022, dennoch sollten Verbraucher es nicht allzu sehr hinauszögern, um auch Verwaltungen nicht zu sehr zu überfordern.

Warum erfolgt der Führerscheintausch?

Hintergrund ist, dass der Bundesrat Anfang 2019 beschlossen hat, den Umtauschvon Führerscheinen in einer bestimmten zeitlichen Staffelung umzusetzen, um eine EU-Richtlinie zu erfüllen. Nach dieser müssen bis zum 19.01.2033 alle alten Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, umgetauscht sein. An deren Stelle wird es künftig in der EU ein einheitliches Muster für Fahrerlaubnisse geben, die "insbesondere aktuelle Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt", so das Bundesverkehrsministerium.

Für jeden einzelnen Scheinbesitzer bedeutet das erst einmal, seinen Führerscheinrauszuholen und zu überprüfen, seit wann man die Fahrerlaubnis hat. Entscheidend ist das Ausstellungsdatum des Führerscheindokumentes und nicht das Erteilungsdatum. Je nach Ausstellungsdatum des Führerscheins gibt es dann unterschiedliche Fristen.

Wer, wann, wie?

Der Umtausch erfolgt nach Geburts- beziehungsweise Ausstellungsjahr. Dabei wird der Umtausch generell in zwei Staffelungen unterschieden: In Führerscheine,die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt und in Fahrerlaubnisse, die die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind. Wann die persönliche Frist abläuft zeigt einem unter anderem die Liste des Bundesverkehrsministeriums auf.

