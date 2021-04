Linz (ots) - Ein Inhouse Seminar der Superlative. Einzigartiger und direkter Zugang zu Ihrer Kreativität durch Inspiration und Förderung der Intuition.Intuition ist DIE menschliche Kompetenz, welche der künstlichen Intelligenz immer überlegen sein wird.Albert Einstein schrieb einst: "Der Verstand spielt auf dem Weg zur Innovation nur eine untergeordnete Rolle. Es findet ein Sprung im Bewusstsein statt, nennen Sie es Intuition oder was Sie wollen, und die Lösung kommt zu Ihnen und Sie wissen nicht wie und warum."Unsere Philosophie: Intuition ist die Weisheit des Unbewussten! und Intuition ist Intelligenz mit überhöhter Geschwindigkeit!Darum hat der Gernbauer Innovation Hub ein außergewöhnliches Seminar konzipiert, welches den Zugang zum individuellen und kollektiven Unterbewusstsein der Teilnehmer:innen fördert.Inspirieren, Motivieren zum Innovieren ist die Aufgabe unserer Prozesse. Ergebnisse sind mehrere Innovation Canvas für die erfolgreiche Zukunft Ihrer Organisation, so Thomas Gernbauer.Maximal 20 Teilnehmer kommen auf ca. 40 Betreuer:innen. Eine eigene Seminar - Location nur für uns bietet die Umgebung für Inspirationen.Dabei arbeiten wir mit einem Netzwerk verschiedener Expert:innen unter anderem aus den Bereichen:Künstliche Intelligenz, Mathematik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Kunst, Medizin, Psychologie, Soziologie, Förderungen..Zusätzliche Besonderheiten wie:1. Laufendes graphisches Dokumentieren der Ideen.2. Permanentes Überprüfen auf Realisierbarkeit durch Experten im Nebenraum.3. Parallel Erstellung der Canvas für jede wertige Idee.4. Sofortige Prototypenerstellung in der mobilen Werkstätte.5. Patent- und Markenrecherche.So heben wir gemeinsam Ihr ungeahntes Potential!Das alles, und noch einige wertvolle Überraschungen, für einen Gesamtbetrag von einer Million Euro. Der tatsächliche Wert einer fundamentalen Innovation stieg nicht selten in Milliardenhöhe.Jetzt Informieren zum Innovieren. Zu den Details (http://million-euro-innovation.com)Pressekontakt:Kontakt: Ing. Mag. Thomas GernbauerTel.: +43 6604606320eMail: office@gernbauer.comWeb: million-euro-innovation.comOriginal-Content von: Acadybot GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154664/4882794