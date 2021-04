Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der verkürzten Handelswoche waren bereits einige Transaktionen zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.Die Compagnie Financement Foncier habe einen Covered Bond mit Laufzeit April 2029 im Umfang von 1,5 Mrd. EUR platziert.In die Pipeline dürften weitere Transaktionen strömen, zumal die Rahmenbedingungen günstig seien und mehr als ausreichend Nachfrage bestehe. Aufgrund des höheren Finanzierungsbedarfs in der Corona-Krise sei davon auszugehen, dass auch wieder vermehrt Bundesländer am Primärmarkt aktiv würden. In Spanien habe sich die autonome Region des Nordens mit einer nachhaltigen Anleihe in Stellung gebracht. Zudem habe sich die KfW und Niedersachsen in die Pipeline gereiht. (07.04.2021/alc/a/a) ...

