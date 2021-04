Wien (www.anleihencheck.de) - Die gestrige nachösterliche Primärmarktaktivität war von Finanzunternehmen dominiert mit dem japanischen Kreditgeber Mizuho, Frankreichs CFF, BNP Paribas und der Santander Consumer Bank in der Pipeline, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem Mizuho das letzte Mal im Oktober 2020 den EUR-Markt mit einer grünen Dual-Tranche angezapft habe, seien gestern je EUR 750 Mio. einer normalen 5- und 12-Jahres-Anleihe fixiert worden. Auf den europäischen Staatsanleihemärkten hätten sich Österreich und Litauen gestern reibungslos finanziert. Am Rande sei erwähnt, dass Österreichs oberster Schuldenmanager zitiert worden sei, die baldige Aufstockung seiner - anno für Schlagzeilen sorgenden 100-jährigen RAGB - nicht auszuschließen. Neben einer deutschen EUR 4 Mrd. schweren Emission heute, gebe es auch Pläne für eine neue portugiesische 10J-Benchmark. Darüber hinaus plane Italien die Aufstockung einer 2028er Anleihe sowie die Einführung einer neuen 50J-Benchmark. ...

