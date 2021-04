Die Büromäkrte in Deutschlands Metropolen haben sich trotz des pandemiebedingten Home-Office-Booms unter dem Strich relativ stabil präsentiert. Insgesamt sind die Flächenumsätze sogar leicht gestiegen. Allerdings gab es extreme Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten. Allen Unsicherheiten zum Trotz zeigte sich der Top-7-Büroflächensumatz am Ende des ersten Quartals mit +1% gegenüber dem Vorjahresquartal stabil. Insgesamt 655.300 m² Bürofläche wurden in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, ...

