Beachten Sie die jährlichen Kursspannen für die Rohstoffe, die Sie handeln. Was sind die Hochs und Tiefs für dieses Jahr? Sind es im Vergleich zum letzten Jahr höhere Hochs, Tiefs und Schlußkurse? Bestätigt der Schlusskurs die Kursbewegung? Was ist der langfristige Trend? Wie sieht die diesjährige Kursspanne im Vergleich zu der durchschnittlichen Kursspanne der letzten drei Jahre aus? Sollte das nächste Jahr größere Volatilität als dieses Jahr haben? Wieviel, in Dollars oder Euro, betrug die Kursbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...