Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.209,52 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,11 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu beobachten. Marktbeobachter vermissen noch die klaren Handelsimpulse. Am heimischen Markt rückte auf Unternehmensebene Frequentis ...

