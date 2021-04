Die Ökonomen der Credit Suisse senken ihr USD/CAD Kursziel von 1,2550 auf 1,2260 und werden Rallyes zur 1,2700 verkaufen. Loonie orientiert sich am US-Wachstum und am Ölpreis "Das fundamentale Bild in Kanada bleibt eindeutig stark, da die Aussicht auf eine US-Nachfragedynamik zu den bereits positiven Auswirkungen der Ölpreise und der mehrjährigen Konsolidierung/Umrüstung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...