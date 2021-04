Nachrichten über eine Ergänzung des Covid-19-Portfolios durch Qiagen haben am Mittwoch der Aktie des Diagnostik-Spezialisten ein leichtes Plus beschert. Auf Xetra geht es am späten Vormittag 0,7 Prozent nach oben auf 42,43 Euro. Ein neues ultraschnelles Kit ermöglicht dem Unternehmen zufolge die gleichzeitige Analyse von mehr als 6.000 Proben in Sequenziergeräten mit sehr hohem Durchsatz.Aus charttechnischer Sicht indes ringt die Aktie aktuell mit der gleitenden 200-Tage-Linie für den langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...