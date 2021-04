Berlin (ots) - Traumhaus, Alterswohnsitz, Wertanlage - die Welt der Immobilien ist vielseitig und Expertise sehr gefragt. Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL startet heute die neue Podcast-Reihe "Lagebericht" mit allen wissenswerten Informationen und Antworten auf die grundlegenden Fragen und aktuellen Trends rund um den Immobilienmarkt. Themen sind unter anderem der Trend zum Home Office, Informationen zum Mietrecht, Green Living oder das Wichtigste zum Immobilienkauf.Der "Lagebericht" ist eine Produktion der Audio Alliance in Kooperation mit dem iib Immobilieninstitut. Gastgeber des Podcasts sind Katarina Ivankovic, tätig in der Geschäftsführung des iib, sowie Peter Hettenbach, Gründer und Geschäftsführer des iib. Gemeinsam verfügen sie über drei Jahrzehnte Expertise im Bereich Immobilien.Horst von Buttlar, Chefredakteur CAPITAL: "Das Thema Immobilie gehört seit jeher zur Kernkompetenz von CAPITAL. Der Immobilienkompass, den wir seit Jahren mit dem iiB Hettenbach Institut erstellen, gilt in der Branche als Goldstandard. Insofern freue ich mich, dass wir mit Peter Hettenbach auch einen Podcast starten. Damit haben wir dieses so wichtige Thema auf allen Kanälen abgedeckt - im Magazin, digital und nun auch auf Audio."Die erste Folge des neuen Podcast widmet sich der Frage: "Ist jetzt die Zeit zum Kaufen?" Darin erörtern die beiden Gastgeber, wann ein Immobilienkauf sinnvoll ist, wann man lieber abwarten sollte und wie die Corona-Krise den Immobilienmarkt und die Möglichkeiten der Baufinanzierung in Deutschland beeinflusst. Sie geben außerdem konkrete Tipps für die Investition in das eigene Häuschen, verraten, welche Faktoren grundsätzlich Einfluss auf den Immobilienmarkt haben und erklären, warum es in Berlin die nächsten Jahre schwierig werden könnte, ein Immobilien-Schnäppchen zu schlagen.Der Podcast "Lagebericht" erscheint ab dem 7. April jede Woche mittwochs bei AudioNow und allen gängigen Podcast-Plattformen.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR / Kommunikation CapitalTel: 040-3703 3706Mail: haesler.isabelle@guj.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8185/4882974