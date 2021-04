Köln (ots) - Einsamkeit älterer Menschen ist ein gesellschaftliches Problem, dem sich die Malteser bereits seit längerem stellen. Jetzt eröffnen sie mit dem Online-Magazin "dabei" Perspektiven für ältere Menschen und deren Angehörige - mit Unterstützung vom Bund."dabei" ist ein Online-Magazin rund um die Themen des Lebens im Alter. Im Fokus des Magazins steht die Lebenswelt älterer Menschen. "dabei" zeigt Tipps für eine aktive Gestaltung, Möglichkeiten der Unterstützung, liefert zudem Fakten und bringt auch typische Herausforderungen im Alter zur Sprache. Das Magazin für ein erfülltes Leben im Alter finden Interessierte im Netz unter: www.dabei-online.deEinsamkeit im Alter - ein immer größeres ProblemWie verletzlich ältere Menschen sind, hat die Corona-Pandemie offengelegt. Doch die physische Verletzbarkeit ist nur die eine Seite. Im Lockdown wird ein langfristig noch dringlicheres Problem offenbar: Immer mehr ältere Menschen haben kaum noch soziale Kontakte, weil die Familien weit verzweigt wohnen oder Freunde oder Bekannte nicht mehr leben. Vor allem die über 80-Jährigen haben dadurch ein deutlich höheres Risiko der Einsamkeit, insbesondere wenn Schicksalsschläge, Erkrankungen, Einschränkungen der Mobilität, Altersarmut oder ein Migrationshintergrund hinzukommen.Dabei: Wissenswertes und Tipps für alle"Wir wollen eine Plattform bieten, in der sich relevante Themen der Lebenswelt älterer Menschen wiederfinden. Wir informieren und geben Anregungen, um weiter 'Dabei sein' zu können." sagt Sabrina Odijk, Leiterin des Sozialen Ehrenamts der Malteser. Der Titel des Magazins ist Programm. "Soziale Teilhabe, Informationen und Anregungen sind auch für ältere Menschen wichtig", so Odijk. "Und jeder kann etwas dazu beitragen, der Einsamkeit gemeinschaftliches Erleben und Lebensfreude entgegenzusetzen."Wie das aussieht, zeigen nun regelmäßig neue Artikel des Online-Magazins "dabei". Die inhaltliche Brandbreite erstreckt sich von kurzweiligen Einblicken wie "Videospiele für körperlich und geistige Fitness" oder "Soziales Engagement für Rentner", Sachinformationen zu "Pflege und Hilfe für Zuhause" oder finanziellen Fragen. Die Summe der Beiträge eröffnet zahlreiche Perspektiven für ein erfülltes Leben im Alter. Die Beiträge im neuen Online-Magazin richten sich an ältere Menschen, an Angehörige und alle Interessierten, die sich mit dem drohenden gesellschaftlichen Problem der sozialen Isolation alter Menschen auseinandersetzen wollen.Malteser sind erfahrene Begleiter alter Menschen"dabei" ist Teil eines vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Projekt der Malteser: "Miteinander-Füreinander - Kontakt und Gemeinschaft im Alter". Die Malteser haben jahrelange Erfahrung bei der Begleitung von Menschen, die sich einsam fühlen. Ziel dieses Projekts ist es, neue Wege zu finden, auf Seniorinnen und Senioren zuzugehen, Einsamkeit zu lindern oder vorzubeugen. Dazu entstehen deutschlandweit an mehr als 110 Standorten neue und innovative Angebote gegen Einsamkeit im Alter.Zum Magazin: www.dabei-online.deZum Projekt: www.malteser.de/miteinander-fuereinander.htmlAchtung Redaktion:Die Projektleitung "Miteinander - Füreinander" steht für Interviews und O-Töne zur Verfügung: Sabrina.Odijk@malteser.org, 0221 - 9822 2665Fotos zum Download finden Sie hier: https://bit.ly/31Q8U9GPressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 9822-2202presse@malteser.orgwww.malteser.deSabrina.Odijk@malteser.org0221 / 9822 2665Original-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/4883042