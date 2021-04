Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Bondmärkten war mit Blick auf die Euro-Peripherie die Reaktion auf das Bundesverfassungsgericht verhalten, so die Experten von Union Investment.Die Renditen in den Südländern hätten im richtungsweisenden Zehnjahresbereich zumeist leicht um fünf bis sechs Basispunkte angezogen. Da auch die zehnjährige Bundrendite in gleichem Maße angestiegen sei, sei die Spreadentwicklung letztlich seitwärtsgerichtet gewesen. Die deutsche Zinskurve habe über alle Laufzeiten um bis zu fünf Basispunkte nach oben tendiert. ...

