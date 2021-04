Er bringt wertvolles Fachwissen in die Entwicklung von überzeugenden Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein.Zürich - Mit mehr als 16 Jahren Berufserfahrung im industriellen Umfeld, von Grossunternehmen bis zum Start-up, bringt Emanuele Dati bei Staufen.Inova wertvolles Fachwissen in die Entwicklung von überzeugenden Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein. Seine Kompetenz ist das Ergebnis umfangreicher Erfahrungen in den Bereichen Unternehmenstransformation und Change Management...

Den vollständigen Artikel lesen ...