DJ Deutscher Automarkt wächst im März um über ein Drittel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt hat im März kräftig zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich der Pkw-Absatz um 35,9 Prozent auf 292.349 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte. Im ersten Quartal blieb der Markt jedoch mit einem Minus von 6,4 Prozent auf 656.452 Pkw hinter dem Vorjahreszeitraum zurück.

Die deutschen Marken schnitten im März allesamt positiv ab. So erzielte Volkswagen ein Plus von 39 Prozent, Mercedes steigerte den Absatz um 36,1 Prozent und BMW um 17 Prozent. Das stärkste Wachstum wies Opel mit einem Plus von 75 Prozent auf. Der größte Anteil der Neuzulassungen entfiel auf VW mit 19,3 Prozent.

Das größte Wachstum unter den Importmarken wies Alfa Romeo mit einem Anstieg um 115 Prozent auf, Peugeot, Hyundai, Tesla und Renault schafften Zuwächse um jeweils mehr als 60 Prozent. Rückläufige Absätze zeigten unter anderem Honda, Mitsubishi und Jaguar.

April 07, 2021 06:39 ET (10:39 GMT)

