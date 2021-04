Der Übernahmekampf zwischen den börsennotierten Immobilienkonzernen Immofinanz und s Immo geht in die nächste Runde. Die Immofinanz will ein Angebot zur Übernahme der s Immo legen. Sie stellt dafür aber die Bedingung, dass eine Bestimmung in der Satzung der s Immo gestrichen wird, wonach kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte haben darf - auch wenn sein Aktienanteil höher ist. Eine außerordentliche ...

