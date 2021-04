Newtown, PA und Vancouver, BC, den 7. April 2021 - Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV; Frankfurt: JLM0; OTC: JROOF) ("Jericho" oder "JEV" oder das "Unternehmen") freut sich, den Aktionären rund sechs Wochen nach der Übernahme von Hydrogen Technologies Inc ("HTI") (https://hydrogentechnologiesinc.com/) einen aktuellen Bericht über die erheblichen Fortschritte und die steigende Nachfrage nach HTIs patentiertem, emissionsfreien, wasserstoffbasierten, cleanH2steam Dynamic Combustion Chamber (DCC) -Kessel zu geben.

Das Unternehmen führt seit längerem Gespräche mit einer Reihe potenzieller Kunden, die Großverbraucher von Wärme und Dampf für Raumwärme, Heißwasser, hochwertigen Prozess- und Hochdruckdampf für Kraft-Wärme-Kopplungsanwendungen sind. Dampfintensive Industrien, die eine Dekarbonisierung ihrer Verfahren anstreben, interessieren sich für den DCC, darunter Unternehmen aus der chemischen und petrochemischen Grundstoffindustrie sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Da sich immer mehr Unternehmen dazu verpflichten, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wird die Analyse des thermischen Energiebedarfs zu einem unmittelbaren Schwerpunkt, um diese Ziele umzusetzen. Die DCC-Lösung ermöglicht es unseren Kunden, ihre Emissionsreduktionsziele schneller zu realisieren.

Insbesondere die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzentriert sich stark darauf, den Verbrauchern Produkte mit niedrigem CO2-Anteil zu liefern, indem sie CO2-Etiketten einführt, die den CO2-Fußabdruck eines Produkts über die gesamte Lebensdauer anzeigen. Die zunehmende Verwendung von so genannten CO2-Etiketten (https://www.wsj.com/articles/carbon-labels-are-coming-to-your-shampoo-bottle-11617269401?mod=hp_lista_pos2) kommt daher, weil Verbraucher, Investoren und Regulierungsbehörden angesichts der wachsenden Besorgnis über die globale Erwärmung zunehmend am Thema Emissionen interessiert sind. Über 57 Prozent der CO2-Emissionen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stammen vom intensiven Einsatz von Dampf zum Sterilisieren, Desinfizieren, Reduzieren mikrobiologischer Risiken sowie zum Kochen, Haltbarmachen und Trocknen. Die Reduzierung ihrer Emissionen bedeutet eine Verringerung ihrer Abhängigkeit von emissionsintensiven Kesseln.

Die zweite Quelle der eingehenden Nachfrage kommt größtenteils von Kunden und Energieberatern, die sich auf den Energie- und Versorgermarkt konzentrieren, wo der DCC zur Erzeugung von Hochdruckdampf für den Betrieb einer Turbine in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage eingesetzt werden kann. Die Eigenschaft von Wasserstoff, als Energiespeicher zu dienen und vom DCC-System getrennt zu sein, ermöglicht es den Kunden, von günstigen Strompreisen in Schwachlastzeiten zu profitieren oder, wenn erneuerbare Energiequellen überschüssigen Strom erzeugen, den Wasserstoff-Einsatzkraftstoff zu produzieren - was ein günstiges wirtschaftliches Angebot darstellt.

Der Leiter der Unternehmensstrategie bei JEV & HTI, Ryan Breen, erklärt dazu: "Unsere wachsende Kundenbasis ist ein Beweis für unseren einzigartigen wasserstoffbasierten Null-Emissions-Kessel. Die zunehmenden Bemühungen großer dampfverbrauchender Unternehmen, ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen, sowie die Unterstützung durch die Politik geben uns starken Rückenwind für unsere Geschäftsgrundlage. Wir freuen uns darauf, den Markt weiter über unsere neue Lösung auf Wasserstoffbasis zu informieren und das starke Kundeninteresse in wiederholbare Verkäufe umzuwandeln."

Die jüngsten globalen, politischen Entwicklungen (https://hydrogencouncil.com/en/time-to-accelerate-the-300-billion-hydrogen-project-pipeline/)zeigen die entscheidende Rolle, die sauberer Wasserstoff in den zukünftigen Energie- und Dekarbonisierungsplänen einer schnell wachsenden Liste von Ländern und Fortune-500-Unternehmen spielt.

Die Markteinführungsstrategie von HTI zielt auf die Dekarbonisierung des fast 30 Milliarden USD schweren kommerziellen und industriellen Heizungssektors mit sauberem Dampf ab. Das Unternehmen hat vor kurzem als ersten Schritt zur Skalierung des Geschäfts einen Produktionspartner für seine DCC-Kessel bekannt gegeben (https://www.irw-press.com/de/news/jericho-energy-ventures-gewinnt-unitbirwelco-konzern-als-produktionspartner-fuer-wasserstoffkessel_57437.html?isin=CA4763391063), um der sich ständig entwickelnden Nachfrage im Hinblick auf seine emissionsfreie wasserstoffbasierte Kessellösung gerecht zu werden.

Über Jericho Energy Ventures

Jericho Energy Ventures (https://jerichoenergyventures.com) konzentriert sich darauf, die Wende zur Energiegewinnung mit niedrigem CO2-Ausstoß mit Investitionen in Wasserstofftechnologien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und neue Energiesysteme voranzutreiben.

