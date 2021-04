Stockholm (ots/PRNewswire) - Colliers will mit der Ernennung sein Wachstum in Schweden beschleunigen.Das führende diversifizierte Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und Investment Management Colliers (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) gab heute bekannt, dass Daniel Gorosch zum Chief Executive Officer (CEO) | Schweden ernannt wurde. Der derzeitige CEO Dan Törnsten bleibt Anteilseigner von Colliers in Schweden und wird Vorsitzender, wobei er sich auf die weitere Kundenbetreuung und strategische Beratung konzentrieren wird.Daniel Gorosch, der an den EMEA-CEO berichtet, stößt zu Colliers als sehr erfahrene und unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit im Immobilienbereich. Er war zuvor Managing Director von JLL Schweden und zuletzt Gründer und CEO von Harvesta Fastigheter. In seiner mehr als 25-jährigen Laufbahn hat er umfangreiche Erfahrungen in der Gestaltung von Wachstum durch exzellenten Kundenservice und strategische Akquisitionen gesammelt und verfügt über Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte. Darüber hinaus hat er nicht-geschäftsführende Vorstandspositionen inne und berät Schwedens größte Immobilienunternehmen in den Bereichen Gewerbe, Wohnen und Immobilienverwaltung."Wir freuen uns, Daniel Gorosch als CEO von Colliers in Schweden begrüßen zu dürfen. Mit ihm stößt eine weitere leistungsstarke Führungskraft im Bereich Gewerbeimmobilien zu uns, die das Potenzial von Immobilien für Investoren, Eigentümer und Nutzer in diesem für EMEA wichtigen Markt maximieren wird. Seine Erfahrung mit außergewöhnlichen Dienstleistungen und der Entwicklung erfolgreicher Unternehmen, gepaart mit unserer starken Plattform in Schweden, die von Dan Törnsten aufgebaut wurde, wird es uns ermöglichen, unser Wachstum in Schweden zu beschleunigen", sagt Chris McLernon, CEO | EMEA bei Colliers."Ich freue mich, bei Colliers einzusteigen, während wir die nächste Wachstumsphase im Immobilienbereich anstreben. Als viertgrößter Investitionsmarkt in EMEA, unterstützt durch starke wirtschaftliche Bedingungen und das Vertrauen der Nutzer, sehen wir in Schweden große Chancen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser Geschäft. Ich freue mich sehr darauf, mit Dan und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein", erklärte Daniel Gorosch."Ich bin außerordentlich stolz auf das starke Geschäft, die Kundenbeziehungen und das Team, das wir seit 2010 in Schweden aufgebaut haben, und ich fühle mich geehrt, als Chairman an der Seite unseres neuen CEO Daniel zu arbeiten", fügt Dan Törnsten, Chairman | Schweden von Colliers, hinzu. "Während wir unseren Kunden und Mitarbeitern helfen, die vor uns liegenden Chancen zu navigieren, freue ich mich darauf, meine Bemühungen auf die fortgesetzte Kundenbindung und strategische Beratung zu konzentrieren."Informationen zu ColliersColliers (NASDAQ, TSX: CIGI) ist ein führendes diversifiziertes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und Investmentmanagement. Mit Niederlassungen in 67 Ländern arbeiten unsere mehr als 15.000 unternehmerisch denkenden Fachleute zusammen, um Immobiliennutzern, Eigentümern und Investoren fachkundige Beratung zu bieten. Seit mehr als 25 Jahren hat unsere erfahrene Führung mit signifikanter Insider-Beteiligung Compound-Jahresrenditen von fast 20 % für die Aktionäre erzielt. Mit einem Jahresumsatz von 3,0 Mrd. US-Dollar (3,3 Mrd. US-Dollar einschließlich Tochtergesellschaften) und einem verwalteten Vermögen von 40 Mrd. US-Dollar maximieren wir das Potenzial von Immobilien und beschleunigen den Erfolg unserer Kunden und unserer Mitarbeiter. Lesen Sie mehr über unsere Erfolgsstrategie auf corporate.colliers.com, Twitter @Colliers (https://urldefense.com/v3/__https:/twitter.com/colliers?lang=en__;!!NFWRZ6kECLqu!9BBHthQ5VQG4_Ys35m2BoejCqev3TozPAgpvlGiukQBdsi7Y3w1dXQ6iIoNFJWxcJHy5hBbm8g$) oder LinkedIn (https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/colliers-international/__;!!NFWRZ6kECLqu!9BBHthQ5VQG4_Ys35m2BoejCqev3TozPAgpvlGiukQBdsi7Y3w1dXQ6iIoNFJWxcJHzUMNkL2A$).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481726/Colliers_Daniel_Gorosch.jpg (https://urldefense.com/v3/__https:/mma.prnewswire.com/media/1481726/Colliers_Daniel_Gorosch.jpg__;!!NFWRZ6kECLqu!9BBHthQ5VQG4_Ys35m2BoejCqev3TozPAgpvlGiukQBdsi7Y3w1dXQ6iIoNFJWxcJHzaf0QFfw$)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1455449/Colliers_Logo.jpg (https://urldefense.com/v3/__https:/mma.prnewswire.com/media/1455449/Colliers_Logo.jpg__;!!NFWRZ6kECLqu!9BBHthQ5VQG4_Ys35m2BoejCqev3TozPAgpvlGiukQBdsi7Y3w1dXQ6iIoNFJWxcJHzhH2xv3g$)Pressekontakt:Aleksandra WasilewskaPR DirectorEMEAaleksandra.wasilewska@colliers.commain: +48 22 331 7800mobile: +48 510 020 050Original-Content von: Colliers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154673/4883186