DJ IW warnt vor drastischem Fachkräftemangel bis 2040

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat vor einem massiven Fachkräftemangel in den kommenden Jahrzehnten in Deutschland gewarnt. Bis 2040 könnte die Zahl der am Arbeitsmarkt aktiven Fachkräfte um 3,1 Millionen oder 8,8 Prozent zurückgehen, heißt es in einer Kurzstudie des Instituts. Im schlimmsten Szenario bei einer geringen Zuwanderung und einem geringen Anstieg der Erwerbsbeteiligung könnte der Rückgang sogar 4,2 Millionen oder 12 Prozent betragen.

Eine Trendumkehr sei selbst mit klaren ordnungspolitischen Maßnahmen kaum möglich. Demnach dürfte die Zahl der Fachkräfte zwischen 20 und 69 Jahren im besten Fall nur minimal sinken - von 35,5 Millionen im vergangenen Jahr auf dann 35,2 Millionen. Dabei steigt in allen drei Szenarien die Zahl der Akademiker bis 2040 noch stark an, wohingegen bei beruflich qualifizierten Erwerbspersonen ein viel stärkerer Rückgang als bei den Fachkräften insgesamt zu verzeichnen sei.

Um die Personallage für Unternehmen zu verbessern, fordern die Studienautoren stärkere Anreize für eine höhere Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, etwa durch Anpassungen im Rentenrecht oder steuerliche Vorteile. Auch eine Anhebung der derzeitigen Regelaltersgrenze von 67 Jahren etwa im Jahr 2031 wird vorgeschlagen. Das IW fordert zudem bessere Rahmenbedingungen für die Zuwanderung von Fachkräften und die weitere Qualifizierung und Ausbildung in Deutschland. Mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen sollte zudem stärker das Arbeitsangebot in Stunden oder Vollzeitäquivalenten in den Blick genommen werden, heißt es in der Studie.

"Die Bundesregierung hat den besorgniserregenden Trend schlicht verpennt", mahnt der Grünen-Fraktionssprecher für Industriepolitik, Dieter Janecek. Besonders die Baubranche und der Maschinenbau seien bereits stark vom Fachkräftemangel betroffen, obendrein verlange die Digitalisierung neue Kompetenzen. Die Grünen forderten daher Verbesserungen bei der Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung sowie beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz. "Denn das Einwanderungsrecht ist nach wie vor viel zu kompliziert, unübersichtlich und erschwert Einwanderung", kritisiert Janecek.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.