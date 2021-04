In einem Interview mit dem Wall Street Journal stellte der Präsident der Dallas Federal Reserve Bank, Robert Kaplan, fest, dass die US-Wirtschaft immer noch Unterstützung von der Fed braucht, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Ich bin zuversichtlich, was die Wirtschaft und die Prognose von 6,5% Wachstum in diesem Jahr angeht." "Ich stimme ...

