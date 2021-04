DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Markit: Deutsche Dienstleister erstmals seit sechs Monaten im Plus

Die deutschen Serviceanbieter haben im März erstmals seit einem halben Jahr wieder ein Wachstum verzeichnet. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,5 von 45,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 50,8 vorhergesagt. Vorläufig war für März ein Wert von 50,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, liegt es darunter, eine Schrumpfung.

Markit: Wirtschaft der Eurozone wieder auf Wachstumskurs

Die Wirtschaft der Eurozone ist im März dank der Rekordsteigerung der Industrieproduktion wieder auf einen Wachstumskurs eingeschwenkt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 53,2 Zähler von 48,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war indessen nur ein Anstieg auf 52,5 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Kaplan: US-Wirtschaft braucht noch Hilfe der Notenbank

Aus Sicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, ist es noch nicht an der Zeit, dass die Zentralbank ihre Unterstützung für die Wirtschaft zurückfährt, aber eine Reduzierung der Stimulierung wird wichtig sein, wenn klar sei, dass die Pandemie nachlässt und die Wirtschaft die Ziele der Fed erreicht. Kaplan ist in diesem Jahr ohne Stimmrecht im Federal Open Market Committee.

Chinas Währungsreserven sinken im März weiter

Chinas Devisenreserven sind im März den dritten Monat in Folge gesunken. Die People's Bank of China (PBoC) teilte mit, dass die Devisenreserven des Landes Ende März um 34,96 Milliarden auf 3,170 Billionen Dollar gesunken sind. Das Ergebnis war niedriger als die 3,175 Billionen Dollar, die von Ökonomen erwartet wurden, die von Dow Jones Newswires befragt worden waren.

Maschinenbauer kritisieren China für verschärfte Einreisebedingungen

Die Maschinenbauer schlagen angesichts der verschärften Einreisebedingungen für ausländisches Fachpersonal Alarm. Viele Maschinen und Anlagen könnten deswegen nicht installiert oder gewartet werden, erklärte der Branchenverband VDMA. "Die für eine Einreise notwendige offizielle ministerielle Einladung ist kaum noch erhältlich", bemängelt VDMA-Außenwirtschaftsleiter Ulrich Ackermann.

Brinkhaus pocht bei Kanzlerkandidaten-Frage auf Mitsprache der Fraktion

Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) hat bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten der CDU/CSU eine Mitsprache seiner Fraktion gefordert. Viele Abgeordnete kandidierten wieder in ihren Wahlkreisen "und die wollen mitreden", sagte Brinkhaus im Deutschlandfunk. "Es wäre schon richtig, auch angesichts der Betroffenheit von den 245 Kolleginnen und Kollegen, dass die Bundestagsfraktion in diese Entscheidung mit eingebunden wird."

Grüne wollen am 19. April Kanzlerkandidatur bekanntgeben

Die Grünen wollen am 19. April bekanntgeben, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl übernehmen soll. Das teilte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Schreiben an die Landesvorsitzenden und den Parteirat mit.

BDI fordert schnellen Kompromiss zur Reform der Weltsteuerordnung

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat nach jüngsten positiven Signalen der USA eine schnelle Einigung auf eine internationale Steuerreform gefordert. "Mit Antritt der neuen US-Administration haben sich die Chancen für einen Kompromiss bei der Reform der Weltsteuerordnung deutlich verbessert", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Die G20-Finanzminister müssen nun alles daransetzen, die Reform bis Mitte des Jahres durchs Ziel zu bringen."

Mittelstandsunion fordert umfassende Steuersenkungen

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU/CSU hat sich angesichts des Bundestagswahlkampfes für eine grundlegende Steuerreform ausgesprochen. In einem Zehn-Punkte-Konzept fordert der Bundesvorstand unter anderem die Absenkung der Gesamtsteuerlast für Unternehmen, eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages und eine Abflachung des Mittelstandsbauchs bei der Einkommensteuer. In einem zweiten Vorstandsbeschluss bekennt sich die Mittelstandsunion klar zur Schuldenbremse.

"SofaGate" in Ankara: Kein Sessel für von der Leyen neben Erdogan

Der Umgang mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen beim Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara schlägt Wellen. Abgeordnete des Europaparlaments kritisierten, dass von der Leyen bei dem Besuch in der Türkei anders als EU-Ratspräsident Charles Michel keinen Platz auf einem Sessel neben Erdogan bekam, sondern abseits auf einem Sofa sitzen musste. In sozialen Netzwerken bekam der Vorfall schnell den Titel "SofaGate".

Iranisches Schiff im Roten Meer durch Explosion beschädigt

Im Roten Meer ist ein iranisches Schiff durch eine Explosion beschädigt worden. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums teilte mit, das "iranische Transportschiff" sei bei dem Vorfall am Dienstag "leicht beschädigt" worden. Einem Bericht der New York Times zufolge soll Israel für den Angriff verantwortlich sein.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März 48,2 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 47,8

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb war 45,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März 48,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Feb bei 48,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service März 56,3

GB/Einkaufsmanagerindex Service März PROG: 57,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb war 49,5

US/MBA Market Index Woche per 2. Apr -5,1% auf 693,5 (Vorwoche: 730,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. Apr -4,6% auf 283,6 (Vorwoche: 297,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. Apr -5,3% auf 3.068,8 (Vorwoche: 3.242,1)

