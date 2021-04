Die Anzahl durchgeführter Tests lag bei 33'742. Die Positivitätsrate beträgt somit 6,8 Prozent.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 2301 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 21 neue Todesfälle und 112 Spitaleinweisungen. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 2411 laborbestätigte Fälle, 14 Todesfälle sowie 78 Spitaleinweisungen. Die Positivitätsrate für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...