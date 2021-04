Hamburg (www.fondscheck.de) - Die AM Vermögen - ein Tochterunternehmen der HÖVELRAT Holding AG - steht 20 Jahre nach Gründung stabiler da als je zuvor, so die HÖVELRAT Holding AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade in so herausfordernden Zeiten, wie wir es jetzt erleben. Darüber freut sich Andreas Meißner, Gründer und Geschäftsführer der AM Vermögen, mit seinem Team. "Für den Privatanleger ist die aktuelle Situation nicht immer einfach. Niedrigzinsumfeld, sehr wechselhafte Bewegungen an den Börsen. Da entsteht viel Unsicherheit. Für uns ist die Lage anders. Wir wissen, dass gerade in diesen komplexen Zeiten Kunden unsere Orientierung wollen. Jetzt ist es wichtig, da zu sein, zu begleiten und dann auch zu entscheiden. Einfach abzuwarten oder nichts zu tun, kann nie der richtige Weg sein - dafür haben wir auch nicht das Mandat der Anleger erhalten." ...

