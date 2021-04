Die Analysten von Raiffeisen Research zeigen sich zufrieden mit den Frequentis-Zahlen: "Obwohl einige Umsätze pandemiebedingt verschoben wurden, stieg die Rentabilität dank Kosteneinsparungen massiv an", schreiben sie in einer Kurzmitteilung nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen. "Auf der Ergebnisseite konnte Frequentis unsere und die Markterwartungen klar übertreffen", so die Analysten. Für das nächste Jahr strebt Frequentis zumindest gleichbleibende Umsätze und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent an, was den Schätzungen der Raiffeisen-Analysten entspricht (diese liegen allerdings etwas unter den Markterwartungen). Für den Umsatzausblick sei das Timing des Kaufabschlusses der L3Harris-Töchter, die spätestens 2022 einen ...

