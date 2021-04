Stichwort Impfen: Valneva-CEO Lingelbach rechnet für den Herbst mit dem Corona-Impfstoff der Firma. "Unser Produkt kommt im Herbst auf den Markt, wenn alles gutgeht", wird er in FAZ zitiert. Die ersten Dosen würden dann nach Großbritannien gehen, da die Produktionsstätte in Schottland sei und die Briten schon im vergangenen Jahr bestellt hätten. "Die Briten waren mit Abstand die Schnellsten, die das Ganze in Verträge gossen." Mit der EU gebe es nur einen unverbindlichen Vorvertrag, aber keine feste Bestellung. Die FAZ hat bei der EU nachgefragt: "Weil es noch kein abschließendes Abkommen gibt, können wir zu den Verhandlungen keine Auskunft geben", zitierte die "FAZ" einen Sprecher der ...

