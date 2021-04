Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag nahezu unverändert gezeigt. Der ATX wurde gegen 14.30 Uhr mit 3.206,32 Punkten errechnet, das ist ein unwesentliches Plus von 0,01 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Verlauf ohne klaren Richtungstrend. Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an klaren Handelsimpulsen. Erst nach Börsenschluss in Europa steht das Protokoll ...

