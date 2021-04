Ein Lichtblick für den Sektor: US-Kreuzfahrten könnten bis Mitte des Sommer mit Einschränkungen wieder aufgenommen werden, so die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstagabend. Carnival hatte den Druck erhöht und mit einer Verlegung der Schiffe gedroht. Comeback-Hoffnungen werden auch durch die jüngsten Impf-Aussagen von US-Präsident Joe Biden genährt. Das hilft der Aktie des Marktführer Carnival, die vorbörslich bereits um mehr als zwei Prozent zulegt.In den USA sollen alle Erwachsenen schon in weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...