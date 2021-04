Die ALH Gruppe baut das Firmengeschäft weiter aus. In der betrieblichen Krankenversicherung verbucht die Hallesche deutliches Wachstum und erwartet, dass dieses Geschäftsfeld mal so bedeutend wird wie die Vollversicherung. Interview mit Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand der ALH Gruppe Herr Kettnaker, der PKV-Verband vermeldet 2020 ein Plus von 3.000 Firmen, die eine arbeitgeberfinanzierte bKV anbieten. Das sind fast 30% mehr als 2019. Die Zahl der versicherten Mitarbeiter stieg auf 1,04 Millionen, ...

