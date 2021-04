Hamburg (ots) - Die Welt befindet sich nach wie vor im Ausnahmezustand, die Corona-Pandemie schränkt das kulturelle und soziale Leben weitestgehend ein. In einer repräsentativen Umfrage, die der Mobilitätsanbieter FREE NOW kürzlich gemeinsam mit Civey in Berlin durchführte, kam heraus: Mehr als 70 Prozent der Menschen wünschen sich den Alltag, vor allem spontane Unternehmungen, Konzerte und Restaurantbesuche zurück. Aus diesem Grund startet FREE NOW in diesen Tagen eine ganz besondere Aktion für diejenigen, die ein individuelles "Danke" besonders verdienen. Gemeinsam mit Singer- und Songwriter JORIS ruft der Mobilitätsanbieter eine große Nominierungsaktion für echte Lockdown-Heldinnen und -Helden aus. Die Gewinner erhalten ein exklusives Akustik-Privat-Konzert vor ihrer eigenen Haustür mit Singer- und Songwriter JORIS. Die Konzerte sollen am 03.05. in Berlin stattfinden.Und so funktioniert die Teilnahme:Über FREE NOW (https://free-now.com/de/thankyou) können sich diejenigen, die sich bei einer bestimmten Person bedanken wollen, mit ihrer ganz persönlichen Geschichte bewerben. Egal ob Partner oder Partnerin, Nachbarin, bester Freund oder Personen aus systemrelevanten Berufen - nominiert werden können alle, die sich in den letzten Monaten für andere eingesetzt haben oder einfach für andere Menschen da waren. FREE NOW und JORIS werden nach Ablauf der Bewerbungsphase am 26.04. vier Gewinner auswählen, die dann ein exklusives Akustik-Konzert von JORIS vor ihrer Haustür erhalten - natürlich unter Einhaltung aller notwendigen Corona-Maßnahmen."Ich freue mich sehr, mit meiner Musik einigen Lockdown-Helden*innen bei einem privaten Mini-Konzert eine Freude machen zu können. Gemeinsam mit FREE NOW ist es mir sehr wichtig, denjenigen Danke zu sagen, die es in der aktuellen Zeit besonders verdient haben", sagt JORIS.Falk Sluga, FREE NOW Pressesprecher Deutschland, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, dass wir JORIS für diese tolle Aktion gewinnen konnten, um so ausgewählten Menschen gemeinsam 'Danke' sagen zu können. Und wenn unsere Lockdown-Heldinnen und -Helden momentan nicht auf ein Konzert gehen können, bringen wir JORIS mit unserem Service eben vor ihre Haustür."Die Bewerbungsphase für die exklusiven JORIS Akustik-Konzerte ist offiziell gestartet und läuft noch bis zum 26.04. Die Nominierungen können unter free-now.com/de/thankyou (https://adpublica.us3.list-manage.com/track/click?u=581680731256ad95a2d90ed41&id=7b8d18a95b&e=edfc4dd4b8) eingereicht werden.Pressekontakt:FREE NOWFalk SlugaSenior PR Manager Germany/AustriaTelefon: +49 (0) 40 3060689-94E-Mail: falk.sluga@free-now.comOriginal-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135702/4883395