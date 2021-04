Der EUR/USD baut seine Aufwärtsbewegung bis in die Nähe der 1,1900 aus - Der Bereich um 1,1980/90 kristallisiert sich als nächstes relevantes Ziel heraus - Die starke Erholung des EUR/USD fordert am Mittwoch den wichtigen 200-Tage-SMA im Bereich von 1,1880 heraus. Die Käufer scheinen in den Markt zurückgekehrt zu sein und treiben das Paar weiter ...

