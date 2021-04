Der DAX setzt am heutigen Mittwoch etwas zurück und notiert aktuell bei 15.180 Punkten mit einem Abschlag von 0,20%. Vor dem Hintergrund der vorherigen starken Kursgewinne ein relativ geringer Rücksetzer. An der Lage hat sich nichts geändert. Der DAX ist weiterhin kräftig überkauft und hat auf der Unterseite mehrere Gaps offen. Gaps werden in der Regel schnell wieder geschlossen und dienen als Anlaufmarken einer Bewegung. ...

