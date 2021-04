Der EUR/JPY handelt in Sichtweite der Jahreshochs - Die nächste Aufwärtsbewegung hat die 131,00 zum Ziel - Der EUR/JPY rückt am Mittwoch weiter in die Nähe der 2021 Hochs von 130,70 vor. Das Überschreiten der Jahreshochs sollte den Weg für einen Angriff auf die runde Marke von 131,00 ebnen, bevor das 2018 Hoch bei 131,98 (17. Juli) ins Spiel kommt. ...

