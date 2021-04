Die Quiulacocha-Abraumhalde ist 1,15 Quadratkilometer groß und enthält die Hinterlassenschaften von 100 Jahren Bergbau auf der Cerro de Pasco Mine in Peru. Das gleichnamige Junior-Bergbauunternehmen Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR; FRA: N8HP) will diese Altlast bereinigen und damit Geld verdienen. Schätzungen zufolge enthält Quiulacocha 70 Millionen Tonnen Material mit gewinnbarem Silber, Zink, Blei, Kupfer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...