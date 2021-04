Politik erzeugt neue Lockdown-Mutanten "Nur noch der Wald" Für CDU-Chef Armin Laschet ist es nicht leicht, sich als Corona-Krisenmanager in Szene zu setzen. Das Feld wurde frühzeitig von CSU-Chef Markus Söder besetzt, der sich in der Sache praktisch von Anfang an als "harter Hund" gab. In Abwandlung eines alten CSU-Mottos darf es demnach weder rechts noch links von Söder eine demokratisch legitimierte Corona-Politik geben. Oder, um es mit dem früheren CSU-Chef Franz Josef Strauß zu sagen, rund um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...