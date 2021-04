Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street sind am Mittwoch ohne klare Richtung gestartet - Finanzaktien gewinnen angesichts der Renditen für Staatsanleihen an Boden - Die Anleger warten auf die Bekanntgabe des FOMC-Protokolls der März-Sitzung - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Mittwoch uneinheitlich. Die Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...