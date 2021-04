Während die Europäische Arzneimittelbehörde am Mittwoch nach weiteren Studien empfiehlt, den Impfstoff von AstraZeneca weiter zu verwenden, schränkt die britische Impfkommission die Nutzung stark ein. Die Aktie notiert indes etwas tiefer. EMA gibt weiterhin grünes Licht für den Impfstoff Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) gibt AstraZeneca weiterhin das Go für die Corona-Impfstoff-Produktion. Obwohl in seltenen Fällen nach der Impfung Hirnthrombosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...