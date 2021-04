NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2024 wegen der eingetrübten Aussichten für das Geschäft mit Großraumflugzeugen. Im zivilen Luftfahrtsektor zählt Airbus aber weiterhin zu seinen "Top Picks" zusammen mit Safran./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 16:49 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

