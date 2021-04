Auch wenn der Technologieindex Nasdaq 100 aktuell im Plus steht und damit den marktbreiteren Indizes vorausgeht, so läuft unter der Index-Oberfläche gleichwohl bereits eine Konsolidierung der Gewinne aus der Vorosterwoche ab. Zu dieser Gruppe gehören auch einige Wasserstoffaktien.Deutlich sichtbar wird dies heute bei Plug Power (US72919P2020) und Ballard Power (CA0585861085). Plug Power gibt aktuell 7,30 % auf 32,14 Dollar ab und steht nun wieder auf jenem Niveau wie vor einer Woche. Der Unterschied ist allerdings, dass inzwischen der kurzfristige Abwärtstrend überwunden wurde und die Aktie nun, von oben kommend, auf diesem wie auf einer Rutsche wieder die nächste statische Unterstützung testet. Wichtig bleibt hier nun aber weiterhin die Marke von 30,11 Dollar, damit ein wie auch immer aussehender Boden über dem Tief vom 25.03.2021 liegt. Es wird also spannend bei Plug Power.

