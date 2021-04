Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Bestimmungen der Financial Action Task Force (FATF) und der 6. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD) besagen, dass Kryptowährungsdienste und Unternehmen, die indirekt mit Kryptowährungen zu tun haben, sich an bestimmte Vorschriften halten müssen. Durch die Integration von Crystal Analytics neben den bestehenden AML/CFT-Verfahren können Unternehmen das Kryptorisiko verwalten und die neuen Gesetze einhalten.So helfen die Blockchain-Tools von Crystal Unternehmen dabei, die Bestimmungen einzuhalten:- Risikoidentifikation für bekannte Blockchain-Unternehmen.- Transaktionsüberwachung für Unternehmen und Adressen.- Beziehungen zwischen Unternehmen und geografische Rückverfolgung.- Verstehen von Interaktionen zur Risikominderung.- Bewertung von Absender, Empfänger und Geldquelle.- Kriminalitätsbekämpfung für Unternehmen, die Krypto ausgesetzt sind.Erhöhte Abdeckung bei der BlockchainanalytikCrystal freut sich, Bitcoin SV (BSV) und Ethereum Classic (ETC) zu unserer Liste der unterstützten Kryptowährungen auf der Plattform hinzuzufügen. BSV und ETC sind zwei wichtige Ergänzungen für die Kryptoanalytik, da die Münzen in den 2021 Top 25 und 75 Kryptos nach Marktkapitalisierung (https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-sv/) rangieren (Stand März 2021). Crystal bietet jetzt Analysen für sieben der wichtigsten digitalen Assets. Crystal hat auch seine Überwachung ausgeweitet und unterstützt nun über 1500 ERC20-Münzen und über 80 DeFi-Protokolle.Verbesserte AML/ CFT Compliance ToolsCrystal ist die einzige All-in-One-Blockchain-Analyselösung auf dem Markt. Das Crystal-Blockchain-Team ist weltweit führend in der Kryptoanalyse und bietet über 150 Organisationen auf der ganzen Welt Lösungen zur Optimierung ihrer Know-Your-Transaction (KYT)-Kryptowährungs-Compliance und ihrer Due-Diligence-Verfahren zur Erfüllung der internationalen FATF- und 6AMLD-Standards. Crystal stellt Blockchain-Analysen für die Digital-Asset-Industrie sowie für den Banken- und FI-Sektor bereit.Crystal baut seine Offchain-Abdeckung für alle Plattformwährungen weiter aus und hat bis März 2021 die Abdeckung von 1.187 neuen Unternehmen und 4,9 Millionen neuen Wallets auf der Analyseplattform hinzugefügt.Neueste Krypto Untersuchungen und BerichteCrystal verfügt über eine große Menge an Echtzeit-Blockchain-Daten, mit denen wir Erkenntnisse und Vorhersagen zu Branchentrends formulieren. Lesen Sie unseren Bericht über die Muster bei der Abhebung und Übertragung gestohlener Kryptowährungen (https://crystalblockchain.com/articles/stolen-crypto-withdrawal-and-transfer-patterns).Auf der Website von Crystal finden Sie Produkt-Updates. Weitere Neuigkeiten finden Sie in unserem Blog (https://crystalblockchain.com/news-all).Für alle Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an:Oleh Rozvadovskyyoleh.rozvadovskyy@crystalblockchain.comInformationen zu Crystal Blockchain:Crystal ist das All-in-One-Blockchain-Analysetool für die Krypto-Compliance mit den Antigeldwäscherichtlinien. Verfügbar als kostenlose Demo-Version, SaaS, API und für die On-Premise-Installation. Entwickelt von der Bitfury Group.Original-Content von: Crystal Blockchain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150227/4883603