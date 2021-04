Die Syngenta Group Co. Ltd. hat die ersten Gesamtjahres-Ergebnisse seit ihrer Gründung im Juni 2020 bekannt gegeben. Der Konzernumsatz für 2020 beläuft sich auf 23,1 Mrd. USD, was einem Anstieg um 5 Prozent im Vergleich zu den Pro-Forma-Resultaten des Vorjahres entspricht. Auf Basis konstanter Wechselkurse (kWk) betrug das Wachstum 12 Prozent. Foto © Syngenta Group Nach der...

