Shop Apotheke Europe ist nicht zu bremsen

Wie stark die Corona-Krise den Online-Shopping-Trend weiter befeuert hat, zeigt sich sehr schön an der Kursentwicklung der niederländischen Online-Apotheken-Gruppe Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94 / ISIN: NL0012044747).

Die im MDAX notierten Papiere beendeten das Jahr 2020 mit einem beeindruckenden Kursplus von 238 Prozent, wobei die Aktie auch im laufenden Jahr 2021 die Kletterpartie fortsetzen konnte. Die Chancen fu¨r eine Fortsetzung der Kurs-Rallye stehen sehr gut, denn die Geschäfte laufen nach wie vor auf Hochtouren, wie die jüngsten Geschäftszahlen belegen.

Kräftiges Umsatz-Plus

Wie das Unternehmen am 7. April bekanntgab, wurde der Umsatz im ersten Quartal 2021 nach vorläufigen Zahlen auf Jahressicht um 22,5 Prozent auf 284 Mio. Euro gesteigert. Laut dem Vorstandschef Stefan Feltens konnte das Unternehmen dabei erneut eine Rekordzahl an Neukunden in Europa gewinnen.

Dies sei dem Unternehmen trotz der ausgebliebenen Erkältungswelle als direkte Folge der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen und des in Deutschland eingeführten Bonusverbots für verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) gelungen.

