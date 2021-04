Für die Lenzing AG ist der Maskenball vorbei: Sie überträgt ihre Anteile an der Hygiene Austria dem Partner Palmers, lese ich in einer Aussendung von Freitag, eine neue Geschäftsführung gibt es ebenfalls. Lenzing räumt nach langem Schweigen ein, dass bei der Tochter "Fehler in der Umsetzung" (lies hier) gemacht wurden. Zukünftig will die Lenzing AG für Kleinprojekte ein Beteiligungsmanagement aufsetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...