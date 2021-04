Es war einer der ganz großen Streitpunkte bei den Verhandlungen um Staatshilfen: Die Start- und Landeslots an den Flughäfen in Frankfurt und München. Zwischenzeitlich drohte das milliardenschwere Hilfspaket sogar an diesem Punkt zu scheitern, da die Lufthansa befürchtete, dadurch werde ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stark geschwächt. Am Ende konnte man sich doch noch einigen. Demnach sagte die Kranich-Airline zu, dass an den beiden Flughäfen bis zu 24 Start- und Landerechte an einen Konkurrenten verkauft ...

