Toronto, Kanada - 8. April 2021 - Aberdeen International Inc. ("Aberdeen" oder das "Unternehmen") (TSX: AAB, FWB: A8H) freut sich, über die neuen Entwicklungen in Zusammenhang mit seiner jüngsten Übernahme der Firma AES-100 Inc. zu berichten (siehe Pressemeldungen vom 1. Februar 2021, 11. Februar 2021, 3. März und 10. März 2021).

AES-100 Inc. ist derzeit damit beschäftigt zu prüfen, ob die Wasserstoffproduktion unter den richtigen Bedingungen eine Lösung bieten könnte, um US-amerikanische und europäische Kernreaktoren vor der vorzeitigen Stilllegung zu bewahren und den hocheffizienten Betrieb neuerer Reaktoren zu unterstützen.

Obwohl die Kernenergie 19 % des Energieverbrauchs in den Vereinigten Staaten und rund 25 % in der Europäischen Union abdeckt, können viele Kernkraftwerke nur schwer mit der billigeren Erzeugung von Erdgas und erneuerbaren Energien konkurrieren, die später oft durch Regierungsprogramme subventioniert werden.

Kernkraftwerke scheinen sich perfekt für die Herstellung von umweltfreundlichem Wasserstoff zu eignen, während die Leistung der Kernkraftwerke stabil bleibt und somit ein größtmöglicher Wirkungsgrad erzielt wird. Der vom Kernreaktor produzierte überschüssige Strom und Dampf könnte zur Herstellung von Wasserstoff genutzt werden, und zwar dann, wenn ein Reaktor wegen des geringeren Netzbedarfs heruntergefahren werden müsste.

Die Europäische Union importiert 55 % ihrer Energie (350 Mrd. Dollar) und hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgasemissionen auf 40 % unter das Niveau von 1990 zu senken. Die Kernenergie wird daher ein wichtiger Teil der Produktion von umweltfreundlicher Energie in Europa bleiben und könnte sich zu einem wichtigen Bestandteil der Wasserstoffstrategie entwickeln. AES-100 Inc. wird sich weiterhin der Sondierung von Geschäftschancen und Märkten für Wasserstoff widmen.

AES-100 Inc. hat die Exklusivrechte und das gesamte geistige Eigentum an dem von der Firma T2M Global entwickelten "Advanced Electrolyzer System" zur Herstellung von Wasserstoff aus verdünntem Synthesegas erworben. T2M Global ist auf dem Gebiet der Technologien zur emissionsfreien Erzeugung von sauberer Energie unter Einsatz von Wasserstoff weltweit führend.

Aberdeen International ist eine globale Rohstoff-Beteiligungsgesellschaft und Handelsbank, deren Hauptaugenmerk auf Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in den Bereichen Bergbau und Metalle sowie erneuerbare Energien gerichtet ist.

