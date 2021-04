Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte bewegen sich weiter auf bemerkenswert hohem Niveau. Gestern fielen die Kursveränderungen allerdings deutlich kleiner aus. Der DAX gab leicht ab. Und auch an der Wall Street gab es keine extremen Ausschläge. Bei den Einzelwerten geht es heute um AMD, Nvidia, Facebook, Alphabet, Microsoft, Beyond Meat, Alibaba, Tencent, Volkswagen, Nordex und Infineon. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.