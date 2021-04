Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz lässt erneut die Maskenpreise purzeln und verkauft FFP2-Masken für nur 49 Rappen das Stück. Kundinnen und Kunden erhalten die Masken dadurch vom 8.April bis zum 10.April zum aktuell günstigsten Preis im Schweizer Detailhandel.Bisher hat Lidl Schweiz FFP2-Masken als Einzelstück für 85 Rappen verkauft. In einer landesweiten Aktion senkt der Detailhändler den Preis auf 49 Rappen pro Stück.Möglich wird dies durch eine Reduktion der Beschaffungspreise. Nachdem ausreichend Mengen gesichert wurden, wird Lidl Schweiz die FFP2-Masken nun zum günstigsten Aktionspreis der Schweiz anbieten. Dazu Constantin Waldspurger, Geschäftsführer Einkauf bei Lidl Schweiz: "Wir freuen uns, unsere verbesserten Beschaffungskonditionen unmittelbar an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben zu können. Wir haben ausreichend Mengen gesichert und dürfen so allen Kundinnen und Kunden eine attraktive Möglichkeit bieten, sich zu einem äusserst günstigen Preis mit FFP2-Masken zu versorgen."Zusammen mit den Einwegschutzmasken zum Preis von 6.79 Franken pro 50er-Box bietet Lidl Schweiz damit das schweizweit günstigste Maskensortiment an.Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100868476