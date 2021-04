Deutscher Handball: Eine mit Spannung erwartete Ergänzung des renommierten Sportmarketing-Portfolios des globalen Unternehmens für Männerpflege-Produkte

Die Liste der MANSCAPED-Sportpartnerschaften wurde soeben ein bisschen fuchsiger. Heute freut sich die Marke, die in Windeseile den Markt für Männerpflege-Produkte vom Bauchnabel abwärts erstürmt, ihre neueste Partnerschaft mit Füchse Berlin, dem gefeierten Profihandball-Verein aus Deutschlands Hauptstadt Berlin und dem Zentrum dieses beliebten Nationalsports bekannt zu geben. Das Team heißt die Partnerschaft mit MANSCAPED inmitten einer heißen Saison der Handball Bundesliga, der obersten Spielklasse des Landes und der renommiertesten Handballmeisterschaft der Welt, herzlich willkommen.

"Wir lieben es, mit Sportorganisationen zusammenzuarbeiten, die einen starken Einfluss auf die örtliche Kultur haben. Als bekanntes deutsches Team mit einer enormen Erfolgsbilanz sind die Füchse Berlin genau das", sagte Paul Tran, Gründer und CEO von MANSCAPED. "Wir freuen uns, die Marke MANSCAPED tief in diesen einzigartigen Markt einzubetten, indem wir Teil einer der beliebtesten Sportarten Deutschlands sind."

"Handball ist ein rasanter, körperlich fordernder und emotionaler Sport. Auf der Spielfläche herrscht ununterbrochene Bewegung und unsere Männer machen viel durch. MANSCAPED's Engagement für das Wohlbefinden von Männern, zusammen mit deren Leidenschaft für Sport, fand großen Anklang bei uns," sagte Bob Hanning, Manager der Füchse Berlin. "Es ist großartig, dass eine amerikanische Firma so an Handball und unserem Verein interessiert ist. MANSCAPED passt perfekt zu Handball und unser Handball passt perfekt zu MANSCAPED."

Neu ausgestattet mit nur den besten Geräten und erstklassigen Produkten für die Pflege im Intimbereich ziehen die Füchse angespornter denn je in die Arena. Ihre Heimat, die Max-Schmeling-Halle ist eine der größten Indoor-Sporthallen in Berlin und jetzt mit MANSCAPED's LED-Banden-Logo versehen. Neben dem Einschalten in die international ausgestrahlten Spiele können Fans an kreativen Kampagnen auf sozialen Medien und Preisen teilhaben. Zusätzlich wird die Partnerschaft in einem Dokumentarfilm-Special von Sky und YouTube während der Saison über den beliebten Verein und seine berühmten Spieler hervorgehoben.

Über Füchse Berlin:

Füchse Berlin ist einer der beliebtesten und ausgezeichnetsten professionellen Handballvereine Deutschlands. Mit Sitz in der Landeshauptstadt Berlin, dem internationalen Zentrum des Handballs spielt der Verein in der Handball-Bundesliga, Deutschlands erster Liga: der höchsten Spielklasse des Sports und der stärksten Liga der Welt. Der Verein trägt eine Vielzahl von Titeln, darunter sind der deutsche Pokalsieger 2014, der EHF-Pokalsieger 2015 und 2018 und der IHF Super Globe Sieger 2015 und 2016. Das Team rühmt sich mit einigen der besten Spieler aus aller Welt, darunter Deutschland, Schweden, Dänemark und Serbien. Füchse Berlin widmet sich drei Säulen wirtschaftlicher Priorität, sozialem Engagement und der Weiterentwicklung im Sport und sieht sich selbst als Trainingsverein, was sich im preisgekrönten und talentierten Nachwuchszentrum widerspiegelt.

Über MANSCAPED:

Gegründet von Paul Tran im Jahr 2016 in San Diego, Kalifornien ist MANSCAPED der weltweite Spitzenreiter, wenn es um Männerpflege und das Trimmen vom Bauchnabel abwärts geht. Die Produktvielfalt beinhaltet nur die besten Geräte, Formeln und Accessoires für eine einfache, effektive und verbesserte Pflegeroutine. MANSCAPED bietet den direkten Versand auf manscaped.coman, der über 30 Länder, einschließlich den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union, Norwegen und der Schweiz. Ausgewählte Produkte und einzigartige Sets sind außerdem mit Prime und Abhol-Optionen auf Amazon erhältlich. Die Einzelhandels-Platzierung umfasst Target und Best Buy Locations innerhalb der USA, welche in naher Zukunft breiter gefächert sein wird. Für weitere Informationen, besuche gerne die Website oder folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, und Triller.

