Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die positive Grundstimmung an den Finanzmärkten hält an und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Entwicklung werden mehr oder weniger ausgeblendet, so die Analysten der Helaba.Für Optimismus hätten die zuletzt veröffentlichten Stimmungsindikatoren gesorgt sowie die Tatsache, dass die Notenbanken unabhängig des zu erwartenden Konjunkturaufschwungs an ihrer expansiven Ausrichtung unverändert festhalten wollten. Die Entschlossenheit der EZB werde anhand des heute zur Veröffentlichung anstehenden Protokolls der Ratssitzung vom 10./11. März zu überprüfen sein. ...

